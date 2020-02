Aéroport de Marrakech-Menara: arrestation de 2 Françaises pour trafic international de drogue

La première a été arrêtée à l’entrée du terminal et la seconde dans le hall public de l’aéroport, alors que les deux s’apprêtaient à embarquer à bord d’un avion à destination de Paris, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que le contrôle de leurs bagages a permis la saisie de 29 kilogrammes de chira, équitablement répartis entre elles, et conditionnés sous forme de 290 plaquettes dissimulées parmi leurs affaires dans des espaces spécialement prévus à cet effet.



Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier d’autres individus soupçonnés d’être impliqués dans cet acte criminel, conclut le communiqué.