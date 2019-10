Affaire Abdoulaye Sylla, Serigne Ahma Mbacké : L’ombre De Moumy Kébé Plane Sur Le Contentieux

Nous vous révélions dans notre dernière livraison que le tribunal a condamné Serigne Ahmadou Mbacké a payé Abdoulaye Sylla ECOTRA 480.000.000F CFA au principal et 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts. En même temps, les juges ont validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur le lot 04/A du TF n° 5278/NGA et le lot n° 10346 du TF n°1711/NGA appartenant à Serigne Ahmadou Mbacké. Eh bien en tentant de comprendre les tenants aboutissants de cette affaire, un nom est revenu sans cesse : Sokhna Oumy Mbacké. Et dites-vous bien qu’on parle d’une affaire rocambolesque. D’ailleurs, Serigne Ahmadou Mbacké dit Ahma Mbacké « Inzagui » avait même gagné le procès au pénal devant cette décision du juge civil.

Nous y reviendrons en détails.



















