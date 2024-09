Affaire Abdoulaye Sylla : ce que l’on sait

Actionnée par le Pool judiciaire financier (PJF), la Division des investigations criminelles (DIC) enquête sur « 2700 kilos d’or sortis du Sénégal par jet privé, à la date du 17 février 2021 », précise Libération. C’est le sens de l’audition de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla à la Brigade des affaires générales (BAG), ce vendredi.



Le patron d’Ecotra a été ainsi entendu pendant 10 tours d’horloge, souligne L’Observateur. Lors de l’interrogatoire, ajoute Libération, « les enquêteurs ont mis sur la table deux documents : un manifeste et un ordre de mission portant le nom [du mis en cause] ». Dans le premier document brandi par les limiers, il est mentionné, d’après la même source, que « le jet privé a quitté Dakar avec l’or avant de se rendre à Paris puis à Dubaï, sa destination finale ».



Repris par Libération, l’homme d’affaires nie toute implication dans les faits en cause, indiquant « qu’à la date [visée], il était en froid avec [l’ex] Président Macky Sall. » Il s’est empressé d’ajouter « qu’il n’était même pas au Sénégal » après « s’être exilé à Dubaï » et « qu’il n’avait pas mis les pieds à Paris, zone de transit de l’or, depuis des années ».



Libéré sur convocation, Abdoulaye Sylla doit rester à la disposition de la Justice. D'autres auditions sont annoncées surtout au moment où affirme Libération « les policiers auraient obtenu des informations selon lesquelles le bénéficiaire final serait Macky Sall ».

























































