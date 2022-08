Affaire Adji Sarr - Gabrielle Kane fait sortir Ndèye Saly Diop Dieng du bois

Il y a quelques jours, l’activiste féministe Gabrielle Kane affirmait que lorsqu’elle s’est adressée à un ministre de faire un effort pour venir en aide à Adji Sarr, cette autorité l’avait carrément envoyé paître en l’éconduisant de manière peu courtoise. Mais, elle n’avait pas cité de nom. Aujourd’hui voilà que l’autorité en question s’est révélée au grand jour, il s’agit de madame Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants.



Il se susurre, soit dit en passant, que la dame Adji Sarr aurait bénéficié d’une aide de 200 millions de nos francs. Ce que démentent cette dernière et ses proches qui précisent que la seule aide dont elle a bénéficié, est celle du ministère de l’Intérieur qui a mis à sa disposition des agents pour assurer sa sécurité. Et ce sur demande de ses avocats.

Pourquoi donc la ministre s’est-elle empressée de faire un communiqué pour la claquer ? Est-ce à dire que ce dossier est plus politique qu’on ne le croit ? En tout cas madame Dieng aurait mieux fait de se taire car elle ajoute de la braise à la pipe de ceux qui pense qu’il y a anguille sous roche.