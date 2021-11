Affaire Aida Mbacké: La détenue narre le film de son crime

« C’est pour cela que je voulais le tuer. Je voulais me suicider quand j’ai découvert que mon mari Khadim avait pris une 2e femme. J’ai découvert dans un Sms et sa collègue me l’a confirmé. Vu que je ne voulais pas le partager, j’ai décidé de le tuer », a rappelé Aida Mbacké au juge.



Ainsi, elle s’asperge du liquide inflammatoire et sur le lit où était couché son mari. « C’est ainsi qu’il a pris feu. J’ai appelé les voisins pour qu’ils l’aident », raconte-t-elle. Elle précise qu’elle aimait tellement son mari.



« C’était un frère, un conseiller et un ami. Je n’avais pas l’intention de lui faire du mal ».









































leral