Affaire Amir Abo : la Cour suprême rejette le pourvoi du parquet

Libération annonce une bonne nouvelle pour l'homme d’affaires Abo Mbacké alias «Amir Abo» dans son édition de ce vendredi 16 mai. Incarcéré depuis fin novembre 2024 pour escroquerie et blanchiment de capitaux, ce dernier va sortir de prison, souffle la même source.



Le journal fait savoir que la Cour suprême a rejeté le pourvoi introduit par le parquet général, validant ainsi la décision de la Chambre d'accusation financière, qui lui avait accordé la liberté provisoire.



Homme d’affaires bien connu dans le milieu des investissements, Amir Abo avait été placé sous mandat de dépôt par le Pool judiciaire financier (PJF), à la suite de plusieurs plaintes pour escroquerie portant sur des montants importants.



La Chambre d’accusation avait estimé que certains éléments justifiaient une remise en liberté, notamment le remboursement des sommes en cause. Le parquet général, en désaccord, avait saisi la Cour suprême pour contester cette décision. Mais ce recours a été rejeté, ouvrant la voie à sa libération, dans l’attente du jugement au fond, développe LIbération.



Pour rappel, Amir Abo, président de Stam Global Business, fait actuellement l’objet de trois plaintes distinctes, pour un total avoisinant le demi-milliard de francs CFA.



Parmi les plaignants figurent : M.D. Tall, qui lui réclame 100 millions, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, pour un impayé de 400 millions et le groupe Gélongal, qui lui reproche d’avoir commandé un film sans jamais honorer ses engagements.



























































seneweb