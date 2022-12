Affaire Amy Ndiaye Gniby: La famille de Massata Samb exige sa libération

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 16 Décembre 2022 à 22:06

Les membres de la famille de Massata Samb étaient dans la rue hier à Tivaouane. La famille a organisé une marche pour exiger la libération du député. D'ailleurs, les manifestants ont fait sortir des élèves des écoles de la cité religieuse.



"Nous exigeons la libération des députés Massata Samb et Mamadou Niang. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de justice au Sénégal. Nous n'avons que nos guides religieux. Nous n'acceptons jamais qu'on leur manque de respect à travers des propos déplacés. Nous sommes prêts à mourir pour défendre nos guides religieux. Nous irons jusqu'au bout dans ce combat", a averti un des membres de la famille du député.





Les manifestants, avec le soutien des élèves sortis des écoles, voulaient aller déloger les élèves du lycée Ababaca Sy. Mais les forces de l'ordre les ont devancés. Face à l'opposition de la police, la foule s'est dispersée.



Pour rappel, les deux députés du PUR à savoir Massata Samb et Mamadou Niang sont en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier pour coups et blessures sur la député Amy Ndiaye Gniby lors de la session budgétaire à l'Assemblée nationale.

A préciser également que leur humilité parlementaire n'est pas encore levée





Mamadou Ndiaye