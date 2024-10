Affaire Aser : un rebondissement à 1,4 milliard F Cfa

L’affaire du marché controversé de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) pour la connexion à l’électricité de plus d’un millier de villages connaît un nouveau développement. Aae Power Espagne, adjudicataire du programme, a déposé une plainte contre Saïdou Kane, patron de Aae Power Sénégal, sous-traitant de l’entreprise requérante. Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 28 octobre, informe qu’il est reproché à ce dernier d’avoir «tenté d’intercepter les avis de tirage adressés par la Direction de l’ordonnancement des dépenses publiques (Dodp) à la Banco [banque, en Espagnol] Santander SA pour le paiement de l’avance de démarrage».



L’accusation de poursuivre : «Ensuite, il [Saïdou Kane] a demandé à l’Aser d’organiser une réunion de prise de contact et a adressé à la société Aae Power Epc Sau des factures d’avance et de reliquat d’avance de démarrage d’un montant global de 40 millions d’euros [26 milliards F Cfa] et une autre facture de 2 millions 302 mille 245,09 euros [1,5 milliard environ] correspondant, selon Aae Power Sénégal SA, au remboursement de débours constitués d’honoraires d’expert- mission évaluation du projet Aae Power (762 245,09 [un peu plus de 500 millions F Cfa]), enregistrement marché n°T096/24-DK (1 400 000 [près d’1 milliard F Cfa]) et redevance Arcop (140 000 [environ 91 millions F Cfa]).»



Alertée par ces requêtes, souligne Les Échos, Aae Power Epc Sau contacte les supposés ayants droit des montants évoqués après avoir demandé les pièces justificatives y relatives à son partenaire sénégalais. «C’est ainsi que par correspondances, le chef du bureau de recouvrement du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté d’une part, le 12 juin 2024, et le directeur de la Dcmp [Direction centrale des marchés publics] d’autre part, le 20 juin 2024, révélèrent que les prétendues pièces justificatives des débours facturés par Aae Power Sénégal SA étaient fausses», rapporte le quotidien d'information, reprenant la plainte des Espagnols.



«Devant une telle situation particulièrement grave, se sentant trahie dans sa confiance, ayant constaté d’autres irrégularités, notamment sur la constitution de la société Aae Power Sénégal SA, et pressentant des velléités de cette dernière de se substituer à elle dans l’exécution du marché, la société Aae Power Epc Sau n’avait d’autre choix que de procéder à la résiliation du protocole d’entente et du contrat de prestations de services et de fournitures liant les deux sociétés, par lettre en date du 21 juin 2024, signifiée par exploit d’huissier», justifie l’entreprise plaignante.



Celle-ci s’est constituée partie civile et demande l’ouverture d’une information judiciaire contre Aae Power Sénégal qu’elle accuse, en outre, «d’utiliser frauduleusement» son enseigne et son nom de domaine.

Avant cette plainte, le sous-traitant avait saisi la justice contre la société espagnole pour rupture unilatérale de leur partenariat.





























































































seneweb