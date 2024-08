Affaire Aziz Dabala - Les aveux du présumé meurtrier : "C’étaient des homosexuels, je n'ai aucun regret"

Devant les enquêteurs, le maçon domicilié à Guinaw Rail a fait des confidences à glacer le sang. "Aziz Dabala m'a invité à plusieurs reprises pour une séance d'intimité. Mais je répondais toujours par la négative", a déclaré Mamadou Lamine Diao lors de son interrogatoire.



Pourtant, il a fini par rejoindre Aziz Dabala dans son appartement, le dimanche dernier, parce qu'il avait un souci d'argent. "Ma mère avait une ordonnance de 50 000 F CFA. Aziz m'a donné les frais de transport pour que je couche avec lui. En allant chez lui, je n'avais pas l'intention de le tuer", confesse le présumé meurtrier.



Une fois dans l'appartement, il a menacé Aziz Dabala avec un couteau pour qu'il lui donne de l'argent. "J'ai refusé d'entretenir des relations contre nature avec lui. J'ai dit à Aziz que s'il ne me donnait pas de l'argent, j'allais le vilipender. J'ai brandi mon couteau pour le menacer. Finalement, j'ai tué Aziz avant de rejoindre son neveu Boubacar Gano alias 'Waly' dans sa chambre", confesse le présumé meurtrier né en 1999. "J'ai surpris le neveu d'Aziz qui avait mis un casque audio sur ses oreilles. Je fais savoir à Boubacar Gano alias 'Waly' qu'il est un homosexuel avant de le tuer", poursuit-il.



Devant les gendarmes, Mamadou Lamine Diao a déclaré qu'il a aucun regret, parce qu'il a tué deux homosexuels. Il dit assumer son acte sur procès-verbal, selon des sources de Seneweb.



Le présumé meurtrier affirme avoir jeté le téléphone d'Aziz Dabala dans un canal, avant de vendre celui de son neveu à 75 000 F CFA au marché Ocass ("Réseau ba").



La surprenante découverte de la police dans l'appartement de Dabala



Avisés du double drame, les éléments du commissariat de Pikine se sont déployés au Technopole pour procéder au constat. Dans l'appartement, les policiers ont constaté que le corps de Dabala a été recouvert d'un drap, les portes des chambres et de la cuisine étaient fermées à clé. Ce qui orientait l'enquête vers les proches du défunt danseur. Aussi, les limiers ont découvert dans l'appartement d'Aziz des lubrifiants, des résidus de chanvre indien, etc.



Ce que révèlent les résultats des réquisitions téléphoniques



Les résultats des réquisitions téléphoniques attestent que le présumé meurtrier communiquait fréquemment avec Aziz Dabala et qu'il était le principal suspect dans ce double meurtre. Le maçon incriminé avait mis son téléphone hors service, pour éviter d'être localisé. Mais il a commis l'erreur d'insérer sa puce dans l'appareil cellulaire de Waly.



Le mercredi 21 août 2024, Mamadou Lamine Diao dit "Modou Lo", accompagné de son oncle paternel Ousseynou Diao, s'est rendu au grand Magal de Touba. "Mamadou Lamine Diao avait confié le secret à son oncle paternel à Dakar. Une fois à Touba, Ousseynou a dénoncé son neveu aux gendarmes, pour éviter d'être tué par Mamadou. Les pandores de la brigade spéciale de la cité religieuse ont alors arrêté le présumé auteur du double meurtre", confie notre interlocuteur.



Ousseynou Diao a arrêté hier à Touba par la DIC puis acheminé à Dakar ainsi que son neveu Mamadou Lamine Diao. Le présumé auteur du double est un récidiviste. Il a été déféré par la police de Guinaw Rails.

























































