Affaire BBC- Sonko et Co se rendront-ils à la DIC pour apporter leurs preuves ?

Il y'a de quoi se poser la question. En tous les cas, ces farouches pourfendeurs du régime du Pr Sall, qui, comme s'ils s'étaient passés le mot, se sont accordés à tirer à bout portant sur Aliou Sall dans le fameux documentaire de BBC, gagneraient à se rendre au niveau de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Ce, aux fins d'éclairer la lanterne des limiers mais surtout de l'opinion nationale et internationale.



La balle est donc dans le camp d'Ousmane Sonko et Co. Si et seulement si, ils détiennent des informations avérées, utiles à l'éclatement de la vérité sur ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire BBC"



Les radars fureteurs de dakarposte, qui veillent au grain, ont appris qu'au moment où ses lignes sont écrites (17 h 33), le leader du parti Les Pastefs tient une réunion avec ses seconds couteaux.



Affaire à suivre...