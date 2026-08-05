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Affaire Bébé Réma : au-delà des 100 millions de FCFA, les zones d'ombre d'un dossier qui interroge autant la justice que les mécanismes de contrôle

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 5 Août 2026 à 11:29 modifié le Mercredi 5 Août 2026 - 13:31

Affaire Bébé Réma : au-delà des 100 millions de FCFA, les zones d'ombre d'un dossier qui interroge autant la justice que les mécanismes de contrôle
À mesure que l'enquête progresse, l'affaire dite « Bébé Réma » révèle des aspects qui dépassent désormais le seul cadre d'une présumée extorsion de fonds.

Si les investigations de la Brigade de recherches de Keur Massar s'attachent à établir les responsabilités pénales des personnes mises en cause, plusieurs observateurs soulignent que cette procédure soulève également de sérieuses interrogations sur les conditions dans lesquelles un mineur a pu disposer d'importantes sommes d'argent sans que des mécanismes de contrôle ne semblent avoir permis de l'empêcher.

Selon les informations publiées par L'Observateur, le dossier concerne près de 100 millions de francs CFA qui auraient été soustraits du commerce familial par un jeune gérant mineur, présenté comme profondément attaché à l'influenceuse Marième Diagne, dite « Bébé Réma ».

Le quotidien rapporte que les enquêteurs ont bouclé leurs investigations préliminaires en l'espace de vingt-quatre heures. Afin d'interpeller l'influenceuse, un rendez-vous aurait été organisé au rond-point de Cambérène, où le jeune homme, sous la surveillance des gendarmes, lui aurait fait croire qu'il disposait encore de quinze millions de francs CFA destinés à un marabout. À son arrivée sur les lieux, elle a été interpellée.

Entendue par les enquêteurs, Marième Diagne a contesté toute relation sentimentale avec le mineur, affirmant qu'il n'était qu'un ami. Elle a toutefois reconnu avoir reçu de sa part un véhicule, depuis restitué, ainsi qu'une somme de 9,5 millions de francs CFA destinée, selon ses déclarations, au financement d'une activité commerciale. Un accord prévoyant le remboursement du reliquat aurait également été conclu.

Les investigations évoquées par L'Observateur font état de nombreux versements effectués au profit de différentes personnes, notamment dans le cadre de projets commerciaux présentés comme des investissements. Selon le récit attribué au mineur, plusieurs dizaines de millions de francs CFA auraient ainsi été distribuées à divers bénéficiaires pour financer des activités de commerce, de confection ou encore l'ouverture d'un salon de coiffure. Les enquêteurs s'emploient à vérifier les circonstances de chacune de ces opérations.

Au-delà des responsabilités individuelles qui devront être appréciées par la justice, un autre aspect du dossier suscite de nombreuses interrogations.

Comment un mineur a-t-il pu disposer, sur une période prolongée, de montants aussi importants, allant jusqu'à offrir un véhicule et financer plusieurs projets, sans qu'aucun dispositif interne ne détecte ces sorties de fonds ? Cette question revient avec insistance dans le débat public et nourrit les commentaires de nombreux observateurs.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes estiment que l'enquête ne devrait pas se limiter aux seuls bénéficiaires présumés des fonds, mais s'intéresser également aux conditions de gestion du commerce concerné. Ils s'interrogent notamment sur l'organisation des contrôles internes, la traçabilité des mouvements financiers, le respect des obligations comptables et, plus largement, sur l'encadrement confié à un salarié mineur.

D'autres rappellent qu'en droit sénégalais, l'emploi de mineurs est strictement encadré et que le recours au travail des enfants est soumis à des règles protectrices dont le non-respect peut entraîner des conséquences juridiques. Ils estiment qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d'examiner si les dispositions applicables en matière de droit du travail et de protection des mineurs ont été respectées dans cette affaire.

Certains commentaires vont jusqu'à appeler à un examen de la situation fiscale et comptable de l'entreprise concernée, estimant que la facilité avec laquelle d'importantes sommes auraient circulé justifierait, selon eux, des vérifications par les administrations compétentes. À ce stade, rien n'indique toutefois qu'une telle procédure ait été engagée, et il ne saurait être déduit des faits rapportés que des manquements fiscaux ou comptables ont été établis.

Une autre interrogation demeure : les sommes remises par le mineur relevaient-elles exclusivement de dons ou s'inscrivaient-elles, comme il l'aurait déclaré aux enquêteurs, dans des projets d'investissement qu'il espérait voir prospérer ? Cet élément pourrait revêtir une importance particulière dans l'analyse des faits, la qualification juridique des différentes opérations dépendant notamment des circonstances dans lesquelles les fonds ont été remis et des intentions des personnes impliquées.

Alors que cinq des six personnes interpellées ont retrouvé la liberté après des restitutions partielles ou des accords de médiation, l'enquête se poursuit afin d'établir, avec précision, le rôle de chacun.
Au-delà des faits eux-mêmes, cette affaire met en lumière les failles que peut révéler l'absence de contrôles internes efficaces et rappelle que seule la justice est appelée à déterminer les responsabilités pénales et civiles des différents protagonistes.

Affaire Bébé Réma : au-delà des 100 millions de FCFA, les zones d'ombre d'un dossier qui interroge autant la justice que les mécanismes de contrôle

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