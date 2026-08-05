L’Assemblée nationale en sursis : Ousmane Sonko convoque une session de crise

L’arène parlementaire s'apprête à devenir le théâtre d'un nouveau coup de théâtre politique. Après de longues semaines de supputations et d'attente suspendue, l’Assemblée nationale est-elle à l'aube d'une session extraordinaire ?



À en croire les révélations consignées dans l’édition de ce mercredi 5 août du quotidien Les Échos, l’ouverture d’une telle séquence législative s'avère désormais imminente. Le président de la prestigieuse institution, Ousmane Sonko, a ainsi convoqué une assemblée d'urgence ce jour même, augurant l'ouverture imminente de ce nouveau chapitre républicain.



Cette convocation impromptue s’inscrit dans le sillage direct de la sentence du 9 juillet 2026, date à laquelle le Conseil constitutionnel frappa de nullité la proposition de loi portant révision de la Loi fondamentale.



Dès l'instant de cette censure mémorable, de fins observateurs avaient auguré une prompte remobilisation de la majorité parlementaire, laquelle, par le truchement d’une session extraordinaire, s'efforcerait de redonner souffle et vigueur au processus politique ainsi interrompu.