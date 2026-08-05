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Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : la confrontation judiciaire, une mesure d'instruction attendue au nom du principe du contradictoire

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 5 Août 2026 à 12:30 modifié le Mercredi 5 Août 2026 - 14:31

Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : la confrontation judiciaire, une mesure d'instruction attendue au nom du principe du contradictoire
Certaines procédures pénales dépassent le seul cadre du contentieux judiciaire pour soulever des interrogations plus larges sur le fonctionnement de l'institution chargée de dire le droit.

L'affaire mettant en cause l'ancien directeur général de la LONASE, Lat Diop, et l'ancien responsable de 1XBet Sénégal, Mohamed Dieng, s'inscrit désormais dans cette catégorie de dossiers où les enjeux procéduraux alimentent le débat public autant que les faits eux-mêmes.

Au centre des discussions figure une question récurrente : celle de l'absence, à ce stade de la procédure, d'une confrontation entre les deux principaux protagonistes, pourtant sollicitée à plusieurs reprises par les conseils de Lat Diop.

Pour la défense, une telle mesure d'instruction constituerait un moment essentiel de la manifestation de la vérité. Dans une procédure où des déclarations contradictoires occupent une place importante, la confrontation permet au magistrat instructeur d'apprécier directement les explications des parties, d'examiner leurs divergences et d'éclairer les zones d'ombre susceptibles d'influer sur la suite de l'information judiciaire.


Une mesure sollicitée à plusieurs reprises

Selon les éléments rendus publics par les avocats de Lat Diop, plusieurs demandes tendant à l'organisation d'un face-à-face judiciaire auraient été formulées au cours de l'information.

Dans un premier temps, l'absence de Mohamed Dieng du territoire national aurait été avancée pour expliquer l'impossibilité matérielle d'organiser cette mesure. Toutefois, il est par la suite apparu que celui-ci avait été entendu par les enquêteurs lors d'un séjour au Sénégal. Malgré cette audition, la confrontation n'a pas été organisée.

Cette situation continue d'alimenter les interrogations d'une partie de l'opinion publique ainsi que de certains acteurs de la société civile.

Le contradictoire, pierre angulaire de la procédure pénale

En droit, la confrontation ne constitue pas une formalité systématiquement obligatoire. Elle relève de l'appréciation du magistrat instructeur, qui décide des actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Pour autant, lorsque deux versions des faits apparaissent difficilement conciliables, cette mesure est souvent considérée comme un instrument privilégié permettant de soumettre chaque déclaration à l'épreuve du contradictoire.

Son intérêt ne réside pas dans la désignation immédiate d'un vainqueur ou d'un perdant, mais dans la possibilité offerte au juge de vérifier la cohérence des récits, d'interroger les protagonistes sur leurs contradictions éventuelles et d'apprécier l'ensemble des éléments du dossier dans le respect des droits de la défense.

C'est précisément au regard de cette finalité que plusieurs juristes estiment qu'une confrontation pourrait contribuer à lever certaines incertitudes procédurales.


Une interrogation relayée dans le débat public

L'absence de cette mesure d'instruction a donné lieu à diverses prises de position au sein de la société civile. Parmi elles figure celle de Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, qui s'est publiquement interrogé sur les raisons pour lesquelles cette confrontation n'a pas encore eu lieu.

Une telle interpellation ne saurait être interprétée comme une remise en cause de la culpabilité ou de l'innocence de quiconque. Elle traduit avant tout une attente de transparence quant au déroulement de la procédure et aux choix opérés dans la conduite de l'information judiciaire.


La présomption d'innocence demeure la règle

Parallèlement à cette affaire, le nom de Mohamed Dieng a été cité publiquement dans d'autres procédures ou enquêtes évoquées dans les médias. Il convient toutefois de rappeler que ces dossiers sont distincts et obéissent chacun à leur propre régime procédural.
À ce jour, aucune décision de justice définitive ne permet de tirer des conclusions sur ces affaires. Comme tout justiciable, Mohamed Dieng bénéficie pleinement de la présomption d'innocence, principe fondamental consacré tant par le droit sénégalais que par les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux.

De la même manière, Lat Diop conserve l'intégralité des droits attachés à sa qualité de personne mise en cause jusqu'à l'issue définitive de la procédure.



Une exigence de lisibilité de la justice

Au-delà du cas particulier des protagonistes, cette affaire illustre un enjeu plus général : celui de la confiance que les citoyens accordent à leur justice.
Dans un État de droit, la crédibilité de l'institution judiciaire ne repose pas uniquement sur les décisions rendues. Elle tient également à la compréhension, par le public, des choix procéduraux opérés au cours de l'instruction.

Lorsque certaines mesures attendues ne sont pas mises en œuvre ou paraissent tarder sans explication publique, il appartient aux juridictions, dans le respect du secret de l'instruction, de veiller à préserver la confiance des citoyens dans l'impartialité de la justice.

À ce stade, seule la poursuite de l'information judiciaire permettra de déterminer si une confrontation sera finalement jugée utile par le magistrat instructeur et, plus largement, d'établir les responsabilités éventuelles de chacun conformément aux exigences du procès équitable.

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