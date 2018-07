Affaire Benalla - Macron sort du silence : "Le seul responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher"

Il se dit "seul responsable". Devant des parlementaires de la République en Marche (LaREM) et de la majorité réunis en petit comité à la Maison de l'Amérique Latine à Paris, Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois depuis le début de l'affaire Benalla. "S'ils cherchent un responsable, le seul responsable, C'est moi et moi seul. C'est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. C'est moi qui ai confirmé la sanction", a affirmé le Président.



Emmanuel Macron dit avoir ressenti les "actes" d'Alexandre Benalla comme une "déception" et une "trahison". Avant de poursuivre sur sa responsabilité : "Ça n'est pas la République des fusibles, la République de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français."