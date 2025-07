Affaire Blue Trade Company : Ferdinand COLY contre-attaque après le verdict de la Cour suprême

L’affaire judiciaire opposant l’ex-international sénégalais Ferdinand COLY à Saliou SAMB, président du Conseil départemental de Mbour, connaît un nouveau rebondissement. Comme le rapporte Les Échos, la Cour suprême a annulé la condamnation de Saliou SAMB à six mois de prison ferme et au paiement de 800 millions de francs CFA à Ferdinand COLY.



La haute juridiction a motivé sa décision par une irrégularité de procédure : lors de son interrogatoire, Saliou SAMB n’aurait pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat. Un manquement majeur, qui entraîne la nullité de toute la procédure, selon la Cour. Mais l’ancien international sénégalais n’entend pas baisser les bras. Contacté par Les Échos, le héros de la génération 2002 a annoncé son intention de former un rabat d’arrêt, une procédure exceptionnelle visant à contester la décision de la Cour suprême.





Son avocat, Me Pape SENE, a précisé qu’ils attendent la notification officielle de l’arrêt avant de décider de la suite à donner au dossier.

Pour rappel, cette affaire porte sur des litiges liés à la société Blue Trade Company, créée pour l’exploitation et l’exportation de produits halieutiques.



Ferdinand COLY accuse son ancien partenaire de l’avoir escroqué à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. L’ex-footballeur Mamadou NIANG aurait également investi plus de 325 millions dans le projet, selon les révélations du journal.



De son côté, Saliou SAMB continue de plaider la bonne foi, évoquant une faillite de l’entreprise.





































































Walf