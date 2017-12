Affaire Cheikh Gadiaga : Pourquoi Amadou Bâ n’a pas répondu à la convocation des enquêteurs ?

Amadou Bâ fait partie de la longue liste des victimes du duo Cheikh Gadiaga-Moïse Rampino. Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan devait être entendu par les enquêteurs, hier. Mais aux dernières nouvelles, nous avons appris qu’il n’a pas déféré à la convocation. Les raisons ? Seul lui et les enquêteurs qui ont clôturé l’enquête et déféré les mis en cause devant le Procureur, peuvent apporter la réponse.



Mais, toujours est-il que le nom d'Amadou Bâ est revenu plusieurs fois dans l’enquête. D’après le journal Enquête , le promoteur de lutte Gaston entendu hier, s’est expliqué sur l’argent que le ministre M. Amadou Bâ a remis à Cheikh Gadiaga. Tout en précisant qu’il ignore le montant, il a indiqué que l’argentier de l’Etat s’était promis d’aider le co-détenu de Moïse Rampiono dans le cadre de ses projets. C’est dire qu’il a cédé au chantage de ce dernier. Et à quel prix ?



Au lendemain de l’éclatement de l’affaire, Gaston Mbengue a avoué avoir rencontré le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan pour jouer au « facilitateur », parce que Gadiaga disait détenir des documents compromettants sur lui. « C’est moi qui l’ai amené voir le ministre. Devant le Mefp (Amadou Bâ), il a dit qu’il n’a même pas fait l’école et qu’on lui a donné des dossiers. J’ai informé Amadou Bâ qu’il ne ferait plus jamais ça. Par la suite, il a écrit sur Cheikh Bâ », avait déclaré Gaston Mbengue.