Affaire DER/FJ-SERTEM : Le contentieux à 17 milliards se poursuit au tribunal de commerce

Lors de l’audience du 2 avril 2026, l’affaire avait déjà été appelée devant la chambre du conseil dans le cadre d’une tentative de conciliation.



Le contentieux porte sur le projet de construction du Centre Mohamed Bin Zayed, destiné à abriter le siège de la DER/FJ à Mermoz. Ce marché, évalué à 17,24 milliards de FCFA, avait été attribué au groupe SERTEM en 2021.



Toutefois, la DER/FJ, dirigée par Aïda Mbodji, a décidé de résilier le contrat, reprochant à l’entreprise des lenteurs dans l’exécution des travaux.



De son côté, SERTEM invoque notamment l’absence de remise de certains documents contractuels ainsi qu’un cumul de retards de paiement estimé à 2,6 milliards de FCFA pour justifier la suspension du chantier. L’entreprise dénonce également la non-délivrance des exonérations nécessaires à la poursuite des travaux.





































































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