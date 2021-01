Affaire De Mœurs : Pape Cheikh Diallo … Kya Aidara Jette L’éponge

Apparemment le retrait médiatique est bel et bien terminée pour Kia Aidara. La femme de Pape Cheikh Diallo . Au rythme où vont les choses, ce pays risque de se retrouver la l’envers. Le tonitruant Tange Tandian qui s’était fait attraper entrain de médire sur des artistes a remis ça. Dans un nouvel enregistrement sonore, l’animateur s’en prend à Pape Cheikh Diallo et à Nicolas Diop de Real One qu’il accuse d’homosexualité. Selon lui, il aurait en sa possession une vidéo qui prouve ses allégations. Très grave quand même!