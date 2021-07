Affaire Dieyna Camara de Gueule Tapée- Le procès renvoyé au 12 juillet pour la comparution de la victime

Dakarposte vous file la der des ders de cette affaire que nous avons révélé en exclusivité.

C'est ce lundi 05 juillet 2021 que devait se tenir le procès de Khadim Diouf, le jeune étudiant qui a été arrêté suite au drame de Médina. Arrêté suite à la chute de Dieynaba Camara, la libérale de Kolda qui est tombée du deuxième étage, le jeune homme n'a pas pu expliquer à dame justice sa vérité de cette affaire. Pour la comparution de la partie civile, le procès 1 été renvoyé au 12 juillet 2021. En huitaine.



Rappelons que dans cette affaire, des suspicions de tentative d'homicide ont farci l'esprit des sénégalais lorsque l'annonce de la chute de la dame du deuxième étage a été rendue publique. Seulement, à l'enquête, le jeune homme dit être un client de la dame qui serait une prostituée. Les deux parties de seraient accordées sur la somme de 5 mille francs cfa. Toujours selon le mis en cause, la dame l'a repoussé alors qu'il tardait à jouir. Elle serait ivre et en allant du côté du balcon, elle serait tombée.



Mais la dame rejette son statut de prostituée et évoque la thèse de l'agression.









