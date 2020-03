Affaire Diop Iseg : La Division de lutte contre la cybercriminalité confisque les téléphones portables.

La Division de lutte contre la cybercriminalité a dû confisquer les téléphones de Mamadou Diop, sa victime présumée, Dieynaba Baldé, son frère Aly et sa copine demi-finaliste de « Sen Petit Gallé » en 2016, Abibatou Cissé alias « Bou ndaw ». Ces derniers ont cessé de communiquer avec leurs numéros personnels, juste après leur confrontation samedi soir (ndlr: annoncé en exclusivité) par dakarposte) par les enquêteurs de l’unité de lutte contre la cybercriminalité.



Cette confiscation intervient quelques jours après l’ouverture d’une enquête pour « collecte illicite de données et chantage » qui vise un trio incriminé, dans cette procédure déclenchée par le Pdg de l’Iseg et pilotée par la division cybersécurité, qui dépend de la police judiciaire.



L'enquête se poursuit avec une équipe de cyberpatrouilleurs. La technique d'investigation utilisée va permettre de la faire progresser. Parmi les éléments retenus : l'examen des téléphones portables des parties. Les messages WhatsApp et autres seront utilisés par les enquêteurs pour bien élucider cette affaire…



Dakarposte a appris que les enquêteurs fouillent également au niveau des archives de la municipalité de Kolda aux fins de savoir si l'âge de Dieyna (17 ans) est exact.







Affaire à suivre...























avec dakaractu