Affaire Farba Ngom : “Le dossier est pollué par la déclaration d’Ousmane Sonko” (Pape Samba Kane, journaliste et écrivain)

L’Assemblée nationale a procédé, ce vendredi, à la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, député du groupe Takku Wallu, suite à une requête formulée par le ministre de la Justice. Invité du Jury du Dimanche (JDD) sur iRadio, le journaliste et écrivain Pape Samba Kane a analysé les retombées de cette affaire et l’impact des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la dernière campagne législative. “Les déclarations du Premier ministre pendant les campagnes des élections législatives ont pollué le dossier judiciaire,” a-t-il affirmé.



Devant le Jury du Dimanche, Pape Samba Kane a également exhorté le Premier ministre à faire preuve de retenue dans son approche de la reddition des comptes. S’il salue les efforts des nouvelles autorités dans la lutte contre la corruption, il déplore cependant l’instauration, selon lui, d’un “État policier financier”, marqué par une fiscalité qu’il juge excessive et qui détournerait l’attention des véritables priorités des Sénégalais.



“Les priorités sont ailleurs”



L'écrivain estime que “les préoccupations majeures des Sénégalais sont d’ordre économique, notamment la hausse des prix des denrées de première nécessité”.



Il considère que, bien que nécessaire, la focalisation sur la reddition des comptes ne répond pas directement aux besoins urgents des citoyens. “La reddition des comptes, c’est comme la croissance, ça ne se mange pas. En revanche, réduire les prix des produits de base, voilà une mesure qui touche directement la vie des populations,” a-t-il souligné.



Pape Samba Kane insiste néanmoins sur l’importance de faire la lumière sur les accusations de mauvaise gestion et les scandales financiers, mais appelle à une gestion plus pragmatique des priorités nationales.



Une déclaration maladroite



Revenant sur le cas de Farba Ngom, le journaliste pointe du doigt les déclarations d’Ousmane Sonko, qu’il qualifie de maladroites, estimant qu’elles ont entaché l’impartialité du processus. “Même si le ministre de la Justice assure que l’État n’a rien à voir dans cette affaire, ces déclarations malheureuses continuent de jeter une ombre sur le dossier,” a-t-il déclaré.



























































