Affaire Guigon : Le collectif chargé de la défense des licenciés charge le Docteur Henri Bernard Guigon

À la suite du point de presse que le collectif chargé de la défense des docteurs Dame DIA et Khadim DIOUM a tenu le mercredi 30 juillet 2019 et que votre organe de presse a relayé, la Direction de la pharmacie GUIGON, sous la signature du Docteur Bernard Henri GUIGON, a fait paraitre un communiqué.

Nous tenons à informer les Sénégalais que nous nous sommes interdits d’opposer des communautés religieuses mais simplement de dénoncer un « combat » que des individus appartenant à des groupes ou autres formes d’organisations mènent contre l’Islam.

L’acte que le Docteur Henri Bernard GUIGON a posé s’inscrit dans cette trajectoire.

Il n’est donc pas permis de créer des amalgames puisque l’appel qui est lancé s’adresse à tous les Sénégalais, toutes confessions confondues.

Nous n’avons jamais ignoré que le Docteur Henri Bernard GUIGON a des enfants dont la mère est de confession musulmane, mais cela n’intéresse personne d’autre que lui-même.

C’est tout simplement l’acte qu’il a posé en des termes non équivoques, que nous avons décidé de combattre devant les tribunaux, et rien qu’avec des moyens juridiques parmi lesquels la note de service du 9 mai 2019 diaboliquement intitulée « la prière sur le lieu de travail », et dans laquelle il martèle en gras « nous vous rappelons qu’ainsi un salarié ne peut pas prier pendant ses heures de travail puisque, pendant cette période, il doit exécuter à plein temps son travail »…

Nous terminerons cette mise au point en rappelant au Docteur Henri Bernard GUIGON qui n’a pas eu l’honnêteté, en prétendant édifier l’opinion publique, de faire diffuser cette note de service, que nous vous prions de le faire à sa place en l’annexant à la présente mise au point, étant entendu qu’elle sera diffusée au-delà des frontières du Sénégal.

Par ailleurs, s’il faut faire du « buzz » comme il le dit si insolemment, nous sommes prêts à en faire pour lui apprendre à respecter les valeurs du Pays qui lui a permis d’être ce qu’il est, et à accepter la croyance de 90% de ses citoyens.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur de Publication, l’assurance de notre parfaite considération



Le Collectif des Avocats



Me Assane Dioma NDIAYE, Me Massokhna KANE ; Me Amadou Ali KANE Me El Hadj Moustapha DIOUF, Me Ndiaga DABO, Me Soulèye MBAYE, Me Moussa SARR