Affaire Hiba Thiam- Pourquoi Amadou Niane dit Ama, fils de Diouldé Niane, a été convoqué

Dakarposte, qui a révélé exclusively cette affaire de drogue, tient de bonnes sources que le fils du célèbre Diouldé Niane a été convoqué par les redoutés mais redoutables pandores de la brigade de gendarmerie sise à Ngor en charge de l'enquête concernant ce que d'aucuns appellent prosaïquement l'affaire Hiba THiam. Motif?

Il ressort de nos recoupements qu'Amadou Niane surnommé Ama a eu à communiquer avant de garder le véhicule entre autres accessoires appartenant à Dame Amar. Qui, se sachant recherché suite au décès saugrenu d'Hiba, a préféré prendre la poudre d'escampette. Mais, il prendra quand même le soin de confier sa caisse à Ama, lequel l'aurait soigneusement gardé dans le parking de sa niche. Les pandores, qui ont fouiné, "interrogés" (tracés) tous les téléphones mobiles de Dame Amar et Cie ont alors découvert dans le journal d'appels du fils de feu Ameth Amar ses "link" avec Amadou Niane. C'est ainsi que ce denier s'est fait convoquer, mais il n'était pas, du tout alors dans l'appartement appartenant à Rougui, fille de Baba Diao. C'est en substance la der des ders allusion faite à l'arrestation du jeune Amadou Niane. Qui, gérait l'agence Sonam de son pater sise à Mermoz.



Jusqu'au moment où ses lignes sont écrites une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès d'Hiba Thiam.



Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été interpellés puis placés en garde à vue, mais, comme révélé par dakarposte un lobbying intense est déclenché pour tirer des griffes de la Justice certains "fils et filles à papa" dont Amadou Niane, Rougui fille de Baba Diao, etc....

Aux dernières nouvelles, des analysés complémentaires notamment toxicologiques vont être menées.

La piste de la mort par overdose serait envisagée.



Affaire à suivre...















Mamadou Ndiaye dakarposte