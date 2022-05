Affaire Imam Ndao-procès en appel pour Djihadisme : l'audience encore renvoyée jusqu'au 27 juin prochain

Le procès en appel de l’affaire Imam Alioune Ndao et ses co-accusés s’est ouvert ce lundi 30 mai 2022, devant la Chambre criminelle en formation spéciale du Tribunal de Grande Instance de Dakar.

L'audience a été renvoyée jusqu'au 27 juin prochain à cause de l'absence d'un des avocats de la défense.



Pour rappel, cette affaire qui avait regroupé 29 personnes accusées d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes et apologie du terrorisme, va encore être jugée en appel.