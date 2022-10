Affaire Kalifone Sall: pour des raisons de sécurité, Adja Thiaré exilée

Du nouveau dans l'affaire Kaliphone - Adja Thiaré. Après l'hospitalisation de la jeune dame qui accuse Kalifone Sall de "tentative de viol et de coups et blessures volontaires", qui a duré plus semaine, la victime a pris une décision de taille.



En effet, "Adja Thiaré a décidé en relation avec des membres de sa famille de se rendre en Italie pour des raisons de sécurité et de soins médicaux", selon notre source.



Pour rappel, l'activiste-insulteur a été condamné à une peine de 6 mois dont 1 ferme, assortie d'une amande de 500.000 francs Cfa pour coups et blessures volontaires.









































seneweb