Affaire Kaliphone-Adja Thiaré Diaw: Seydi Gassama dénonce un grave manquement des enquêteurs

«C’est un grave manquement de la police ou de la gendarmerie de ne pas prendre au sérieux une femme qui vient déposer une plainte pour viol et de ne pas faire toutes les diligences requises. C’est malheureusement une accusation souvent entendue des victimes présumées de viol», a commenté Seydi Gassama dans un post publié sur son compte tweeter.



Le directeur exécutif de Amnesty International Seydi Gassama suggère la présence de plus de femmes dans le corps des enquêteurs pour une bonne prise en charge de ces cas. «La lutte contre le viol et les violences faites aux femmes requiert également une bonne présence des femmes dans le corps des enquêteurs (police et gendarmerie) et dans la magistrature.



Cet impératif doit être pris en compte par l’Etat dans les concours de recrutement», a plaidé le droit de l’hommiste.