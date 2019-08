Affaire Khalifa Sall : Une lettre de grâce adressée à Macky Sall

Khalifa Sall doit sortir de prison et passer la fête de l’Aid El Kebir (Tabaski) avec sa famille. C’est en tout cas, le souhait ardent du Front citoyen qui porte son nom. Les membres de cette structure se sont réunis hier en présence d’Alioune Tine et autres personnalités aux fins d’évaluer la pétition lancée il y a quelques mois pour la libération de l’ex-maire de Dakar. Dans la foulée, ils ont exprimé leur souhait d’adresser une lettre au chef de l’Etat en vue d'obtenir une grâce présidentielle pour lui . Dernièrement, Soham El Wardini a fait savoir qu’elle a échangé avec Macky Sall pour la libération de son prédécesseur Khalifa Sall.



En détention depuis mars 2017, Khalifa avait été condamné à 5 ans de prison ferme assortie d’une amende pénale de 5 millions francs CFA dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Une peine confirmée en appel et en cassation.









leral