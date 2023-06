Affaire Kopar Express: Un 2e actionnaire en prison

Un second actionnaire de Kopar Express a été arrêté par la Sûreté Urbaine du commissariat central agissant sur délégation du juge du 2e cabinet.



Ibrahima Ndiaye a été arrêté dimanche dernier, dans l’affaire Kopar Express, à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass où il tentait de prendre son vol pour quitter le pays.



Placé en garde à vue, I.Mbaye, qui détient 8 parts dans le capital de Kopar Express, a été placé sous mandat de dépôt.



Dans l’affaire Mouhamed Samba Djim, alias Hannibal Djim, la Sûreté urbaine (Su) de Dakar visait aussi Kopar Express. Le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Hannibal Djim, Kopar Express et X pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



Seydou Ba placé en garde à vue détient 25 parts dans le capital de la société.





















































