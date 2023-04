Affaire Leroy - Sadio... Aliou Cissé se prononce !

«Ce sont des fait de vestiaire. Moi je n’ai pas envie d’en faire un gros problème. Dans tous les vestiaires il y a des choses que vous-mêmes vous ne pouvez pas savoir. En réalité ce qui s’est passé ne devait même pas sortir. Les vestiaires c’est un secret. Ce qui s’y passe doit y rester.



Maintenant je pense que ce qui est important c’est la santé de Sadio Mané, les performances de Sadio Mané avec le Bayern et avec le Sénégal. Je pense qu’il est sur le bon chemin. Peut-être que les gens sont un peu pressés. N’oubliez pas que Sadio est resté 5 mois sans jouer. Pour un sportif de haut niveau, si vous restez déjà 10 jours sans jouer vous le sentez.



Il a fait une bonne préparation, c’est à travers les matchs qu’il va jouer qu’il va retrouver la confiance, retrouver de l’explosivité aussi parce que c’est ce qui lui manque en ce moment. Pour cela il lui faut enchainer les matchs. Et j’espère qu’avec le Bayern il va très vite enchainer les matchs (…)



Quand il y a des réactions comme ça dans les vestiaires, ça veut dire que maintenant au moins les choses sont réglées et chacun connait chacun, chacun connait la mentalité de chacun. Ils ont tous intérêt à tirer dans le même sens parce que c’est dans l’intérêt de Sadio que Leroy soit avec lui et c’est dans l’intérêt de Leroy que Sadio soit avec lui. C’est des histoires qui vont passer.»























































igfm