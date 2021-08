"Affaire Locafrique" – Victime d'une cabale, le commandant de la Brigade de Recherches de la gendarmerie, Adama Niang, envoyé en "mission", va t'il ...démissionner?

Selon les sources jusqu'ici fiables de dakarposte, le commandant de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale a reçu une notification de sa hiérarchie qui l’envoie en "mission au Congo" pour le compte de l’ONU.

Sauf que cette "mission " sonne comme une manière de l’écarter de Dakar et de la Brigade de recherches. Car, le commandant Adama Niang est un gendarme intègre, disponible, enquêteur très efficace qui ne lâche jamais les pistes qu’il juge les meilleures et il obtient toujours des résultats appréciables.

Dans ce qu'il est convenu d'appeler "l’affaire Locafrique" qui oppose un père de famille chef d’entreprise à son fils pour une affaire concernant plusieurs milliards de nos francs, la hiérarchie semble lui reprocher son efficacité car il a rondement mené l’enquête avant de transférer le dossier au Parquet. Mais certaines mauvaises langues osent prétendre que lorsqu’il a commencé à mener cette enquête ce serait à l’insu du maitre des poursuites entendez le Procureur de la République. Que nenni ! Comment un gendarme de son expérience avec plus de 20 ans de service peut-il mener une enquête sans l’aval du Procureur de la République ? Il s’agit évidemment d’un tissu de mensonges rien que pour chercher des poux sur la tête de ce fonctionnaire rigoureux dont les qualités sont vantées par ses pairs.

Au sein de la maréchaussée, Adama Niang est décrit comme quelqu’un d’assez pointu dans les nouvelles technologies de communication, il a une propension à se montrer méthodique, attentif aux détails et capable d'un effort soutenu. Qui plus, il a une parfaite maitrise de soi, c’est-à-dire une capacité à endurer la pression et, parallèlement, à rester impassible dans des situations stressantes.

Adama Niang sait, à l'image de tous les fins enquêteurs adopter un style autoritaire en mettant la pression sur la personne interrogée afin qu’elle fournisse des réponses claires et vérifiables. Aussi, ceux qui l'ont vu à l'oeuvre s'accordent à dire qu’il possède des aptitudes interpersonnelles et une intelligence communicationnelle. D'où son carnet d'adresses fourni, ce que beaucoup (même au sein de la maréchaussée) lui envient.

En somme, il est d'une bienveillance sans commune mesure avec une propension à la douceur et à la cordialité.

En un mot, comme en mille, il ne s’agit donc pas de ces gendarmes présentés comme bourrus, arrogants et d’un caractère brutal. C’est un homme raffiné et très intelligent qui dérange même quelques officiers supérieurs (connus de tous, notamment dans la maréchaussée) par ses qualités intrinsèques. Ce sont donc ces officiers supérieurs qui, sans doute jaloux de ses excellents résultats qui cherchent à l’écarter en l’envoyant en " mission" au Congo alors que, dans le passé, plusieurs missions onusiennes lui ont été refusées. Ce n’est donc pas aujourd’hui, alors qu’il prend de l’âge après avoir blanchi sous le harnais qu’il va effectuer une "mission" au Congo à la place des plus jeunes.

D’ailleurs, selon les sources de dakarposte, ce brillant gendarme serait prêt à rendre le tablier pour ne pas aller au Congo. Ce que craint fortement la hiérarchie. Qui, aux dernières nouvelles, pourrait "revenir dans les prochaines heures, sur cette décision inopportune, insensée.." pour paraphraser certains de nos informateurs, au parfum de ce qui se trame dans les rangs de la maréchaussée.



Nos tentatives de joindre le commandant Adama Niang, aux fins de lui tirer les vers du nez, sont restées sans suite.





Affaire à suivre....







