Affaire Mbayang Diop : Hsf répond à Amadou Bâ

’Mort lente de Mbayang Diop en Arabie Souadite’’. Cette information, qui traitait de l’état de santé de la Sénégalaise condamnée à la peine capitale pour le meurtre de son employeur, avait fait les choux gras de la presse.



Mais l'information, donnée par Horizon sans frontière (Hsf), avait très vite été démentie par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le département dirigé par Amadou Bâ, dans un communiqué, évoquait une situation rassurante de Mbayang Diop.







Ce qui laisse perplexe Hsf qui a apporté la réplique. ‘’Tout le monde ou presque a lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sur le cas de notre compatriote Mbayang Diop. Mais son contenu nous laisse perplexe par rapport à ce qui semble être la réalité sur le terrain’’, lit-on dans un communiqué de Hsf dont copie est parvenue à Seneweb.







Sans vouloir verser dan la polémique, Hsf a décidé d’apporter une clarification suite à la sortie des autorités sénégalaises. ‘’Horizon Sans Frontières a interpellé les autorités sur la nécessité de remettre le dossier Mbayang Diop dans les canaux diplomatiques pour qu’ une solution heureuse soit trouvée’’, rappelle-t-elle.







Selon l’Ong dirigée par Boubacar Sèye, ‘’il serait plus judicieux, à l'avenir, de faire en sorte qu’une ONG humanitaire puisse la rencontrer en détention comme il est de coutume dans de pareilles situations pour lui transmettre en face les encouragements de sa famille, de son entourage et au delà, de tous les Sénégalais sensibilisés sur son cas.’’