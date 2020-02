Affaire Mbayang Diop : L'Ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal précise qu’elle est en bonne santé.

L'Ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, après les déclarations du Président de l'Organisation Horizon sans Frontières au Sénégal « contraires à la réalité au sujet de l'état de santé de la Citoyenne sénégalaise, Mademoiselle Mbayang DIOP », a tenu à éclairer l’opinion. Détenue à la prison pour femmes de Damam en Arabie Saoudite, après avoir été condamnée pour le meurtre de son employeur, un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel et confirmé par la Cour d'appel. Selon l'Ambassade, Mbayang DIOP est en parfait état de santé depuis le début de sa détention. Elle bénéficie de toute l'attention dont elle a besoin dans le cadre de la détention à l'image de toutes les autres détenues. Les lieux de détention pour femmes selon toujours la note de l’Ambassade et particulièrement celui où se trouve Mbayang DIOP, fait partie des lieux les plus récents. Il est par ailleurs équipé d'infrastructures sociales et culturelles modernes, en plus d'un centre de soins médicaux. D’ailleurs, selon la représentation diplomatique du Royaume Saoudien à Dakar, l’Ambassadeur de la République du Sénégal en Arabie Saoudite Monsieur Cheikh Tidiane SY accompagné des membres de l'Ambassade effectue des visites régulières auprès d'elle. La dernière en date remonte au 17 Janvier 2020 et les Autorités Sénégalaises compétentes communiquent régulièrement avec les Autorités saoudiennes à ce sujet. L'Ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar, pour finir, dans un souci de rétablir les faits, « exhorte toute personne avant la diffusion de telles informations contraires à la réalité à plus d'objectivité et de rigueur dans l'établissement des faits ». D'autant plus, selon elle, que les excellentes relations entre les deux pays frères ne peuvent permettre une quelconque transgression de part et d'autre. « Les Citoyens sénégalais vivant en Arabie Saoudite jouissent d'un grand respect et sont appréciés par leurs frères saoudiens », conclut la source.