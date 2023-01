Affaire Mbour 4 Extension à Thiès : Enfin, le bout du tunnel pour les populations

L’affaire Mbour 4 Extension de Thiès, a laissé de images de traumatisme chez certains habitants de ce quartier, situé sur la route de Mbour à Thiès.

Depuis plusieurs années, les occupants de parcelles sur ce site vivent sous la menace d’un déguerpissement. D’ailleurs, le 25 janvier 2021, les services déconcentrés de l’Etat sont passés à l’acte, en lançant une grande opération de démolition de maisons, sous la supervision de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (Dscos). Ce qui avait débouché sur une grosse confusion dans toute la zone, avec de violentes manifestations, au cours desquelles il y a eu de nombreux blessés et plusieurs arrestations.

Mais aujourd’hui, cette page semble être définitivement tournée, avec le début de mise du décret n°2022-1441 portant déclassement de 484 hectares de la forêt classée de Thiès (région de Thiès), pour les besoins de régularisation de la situation des occupants de Mbour 4.

Traumatisées par le bruit des grands engins, les populations du quartier ont eu leur surprise de la vie avant-hier, en entendant ces engins vrombir dans la zone. Mais cette fois-ci, selon Habib Kane, acteur de développement très connu à Thiès et qui suit de près ce dossier, c’est le déclenchement effectif du processus de régularisation. Les 484 hectares visés par le décret, sont répartis en 3 sites. Il s’agit du site de 135 ha déjà occupé et qui doit être restructuré et régularisé, celui de 176 ha réservé aux lotissements d’extension de Mbour 4. Le dernier site est réservé à l’extension de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), d’une superficie de 173 ha.

Selon Habib Kane, le président de la République a donné des instructions fermes pour la régularisation dans les meilleurs délais et la restitution des parcelles aux ayants-droit. C’est pourquoi, tous ceux qui étaient occupants de parcelles, peuvent retrouver la sérénité. Après la première phase de régularisation, interviendra celle de lotissement. Et dans ce cadre, tous ceux qui veulent être des bénéficiaires, doivent adresser une demande au Préfet du département de Thiès.

Tout est parti du lotissement de 82 ha opéré en 2006, par la ville de Thiès. Toutefois, 67 de ces 82 ha empiétaient dans la forêt classée de Thiès, ce qui nécessitait une déclassification avant toute probable occupation. Mais, ce n’était pas encore le cas, malgré la promesse du chef de l’Etat en 2017. N’empêche, les attributaires de parcelles ont ignoré cette donne. Si certains avaient commencé à construire, d’autres avaient même déménagé avec leurs familles. Malgré la distribution de 250 sommations, les gens ont continué à ériger des constructions irrégulières, souvent nuitamment, au mépris de la réglementation en vigueur. C’est ainsi que le 25 janvier 2021, il a été lancé une opération de destruction de ces constructions irrégulières.

Une mesure vivement dénoncée par le collectif des occupants de parcelles de Mbour 4 extension. Ce qui a occasionné plusieurs arrestations dans ses rangs, y compris celles du président et de son vice-président, qui ont eu à séjourner à la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de Thiès, pour complicité d’occupation illégale de parcelles, de lotissements et de vente irrégulière de parcelles dans le cadre de cette affaire.

L’affaire, qui avait à l’époque fait couler beaucoup d’encre et de salive à travers le pays et même au-delà, avait atterri à la barre du Tribunal de Grande Instance de Thiès. Et pour cause, 6 personnes interpellées dans le cadre des échauffourées entre policiers et populations victimes des démolitions, étaient poursuivies pour voie de fait, trouble à l'ordre public, outrage et blessures sur agents dans l'exercice de leur fonction.

Mais aujourd’hui, c’est la grande décrispation dans le quartier, où le collectif s’est retrouvé hier sur le site, pour afficher sa joie. Selon l’actuel président du collectif de Mbour 4, Pape Cissé, l’attente a été longue, mais le rêve soit devenu aujourd’hui une réalité. Au même moment, les engins étaient encore en œuvre pour les préparatifs de l’alignement et du bornage. Un processus qui permettra à terme, de faire revenir la sérénité et la quiétude chez les populations, qui ont vécu le martyre durant plusieurs années.