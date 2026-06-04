Affaire Ndaga Seck : Données Facebook exploitées, un étudiant en médecine et deux nouvelles interpellations

Cette enquête tentaculaire porte sur des chefs d’accusation lourds : association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, collecte et diffusion de contenus à caractère pornographique, mise en danger de la vie d’autrui, transmission volontaire du VIH/Sida et actes contre nature.
Première interpellation : un étudiant en médecine
Les investigations ont conduit à l’interpellation de Mame-Souabou Augustin Diédhiou, 20 ans, étudiant en médecine domicilié à Sicap Mbao. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Selon ses déclarations, il aurait été initié par un aîné résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il affirme par la suite avoir noué des relations avec plusieurs personnes citées dans le dossier, notamment Ndiaga Seck, Madiou Gueye alias « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia, tous actuellement placés sous mandat de dépôt.
Confrontation et nouvelles arrestations
Suite à une confrontation avec Amadou Gueye, dit « Tigui », déjà sous mandat de dépôt, plusieurs présumés partenaires ont été identifiés.
Deux nouvelles personnes ont été écrouées : Macké Ndiaye, commerçant, et Dioum Top, footballeur professionnel.
L’exploitation du compte Facebook « Ndadane Seck » reste au cœur de l’enquête. Les enquêteurs continuent d’analyser les données pour identifier d’autres éventuels mis en cause et documenter l’ensemble des faits reprochés dans ce dossier sensible.
iGFM
Première interpellation : un étudiant en médecine
Les investigations ont conduit à l’interpellation de Mame-Souabou Augustin Diédhiou, 20 ans, étudiant en médecine domicilié à Sicap Mbao. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Selon ses déclarations, il aurait été initié par un aîné résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il affirme par la suite avoir noué des relations avec plusieurs personnes citées dans le dossier, notamment Ndiaga Seck, Madiou Gueye alias « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia, tous actuellement placés sous mandat de dépôt.
Confrontation et nouvelles arrestations
Suite à une confrontation avec Amadou Gueye, dit « Tigui », déjà sous mandat de dépôt, plusieurs présumés partenaires ont été identifiés.
Deux nouvelles personnes ont été écrouées : Macké Ndiaye, commerçant, et Dioum Top, footballeur professionnel.
L’exploitation du compte Facebook « Ndadane Seck » reste au cœur de l’enquête. Les enquêteurs continuent d’analyser les données pour identifier d’autres éventuels mis en cause et documenter l’ensemble des faits reprochés dans ce dossier sensible.
iGFM