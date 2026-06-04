Affaire Ndaga Seck : Données Facebook exploitées, un étudiant en médecine et deux nouvelles interpellations

Cette enquête tentaculaire porte sur des chefs d’accusation lourds : association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, collecte et diffusion de contenus à caractère pornographique, mise en danger de la vie d’autrui, transmission volontaire du VIH/Sida et actes contre nature.





Première interpellation : un étudiant en médecine



Les investigations ont conduit à l’interpellation de Mame-Souabou Augustin Diédhiou, 20 ans, étudiant en médecine domicilié à Sicap Mbao. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Selon ses déclarations, il aurait été initié par un aîné résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il affirme par la suite avoir noué des relations avec plusieurs personnes citées dans le dossier, notamment Ndiaga Seck, Madiou Gueye alias « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia, tous actuellement placés sous mandat de dépôt.



Confrontation et nouvelles arrestations



Suite à une confrontation avec Amadou Gueye, dit « Tigui », déjà sous mandat de dépôt, plusieurs présumés partenaires ont été identifiés.



Deux nouvelles personnes ont été écrouées : Macké Ndiaye, commerçant, et Dioum Top, footballeur professionnel.



L’exploitation du compte Facebook « Ndadane Seck » reste au cœur de l’enquête. Les enquêteurs continuent d’analyser les données pour identifier d’autres éventuels mis en cause et documenter l’ensemble des faits reprochés dans ce dossier sensible.

































































iGFM