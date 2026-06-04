Affaire Ndiaga SECK : l’étudiant en médecine de 20 ans testé positif au VIH

L’enquête portant sur l’affaire Ndiaga SECK connait un autre rebondissement. L’étudiant qui a été arrêté après l’exploitation du compte Facebook « Ndanane SECK » de Ndiaga SECK a permis l’arrestation du jeune homme. Selon Libération, le dossier de Linguère dont la plupart des personnes arrêtées sont poursuivis pour association de malfaiteurs, incitation à la débauche, collecte et diffusion de contenus pornographiques, mise en danger de la vie d’autrui, transmission volontaire du VIH/Sida et actes contre-nature, a fait une 26e victime.



Le suspect, Mamadou Sadibou Augustin DIÉDHIOU, 20 ans, domicilié à Sicap Mbao, est poursuivi pour « actes contre-nature ». D’après les investigations, l’étudiant aurait entretenu des relations avec plusieurs personnes citées dans le dossier, dont Amadou Lamine DIA, Ndiaga SECK, Amadou GUEYE alias « Tigui », Ada SECK et Moussa MANGANE.



Auditionné par les enquêteurs, il aurait reconnu les faits et déclaré avoir été initié par un de ses oncles domicilié à Mbacké alors qu’il était en CM2. C’est par la suite qu’il a commencé à avoir des partenaires. Avant même qu’un test de séropositivité soit effectué sur lui, il a révélé aux enquêteurs être positif depuis 2024 alors qu’il n’avait que 18 ans.



























































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