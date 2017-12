Affaire «Ngaaka Bindé»: Le rappeur et ses complices passent Noël en garde-à-vue

Baba Ndiaye, alias "Ngaaka Blindé" et ses présumés complices vont passer Noël en garde-à-vue au Commissariat central de Dakar. La bande a fait, pour la seconde fois, l’objet d’un retour de parquet. Joint par L’As , l’avocat attitré du rappeur, Me Moustapha Dieng renseigne qu’il n’a pas encore été trouvé un cabinet d’instruction.



« J’ai la ferme conviction qu’il a été embarqué dans cela à son corps défendant et je précise qu’il n’y a aucune plainte contre lui, actuellement. Le jour de son arrestation, c’est à 7h30mn qu’il devait commencer le tournage. Il devait y avoir une quarantaine de figurants, un producteur, un caméraman. Leur paiement, la location du lieu de tournage, les contrats, tout était calé. Dans le tournage du clip, il était prévu une scène dans laquelle on jette beaucoup d’argent dans une baignoire. Force est de reconnaître qu’ils ont été naïfs ».



Pour rappel, ils ont été déférés devant le Procureur jeudi 21 décembre pour contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger. Ils ont été arrêtés le 19 courant, après la découverte par la police des Parcelles Assainies de faux billets de banque d’une valeur de 6 millions de Fcfa.