Affaire Nitt Doff : Malick Guisse sollicite la Clémence de la justice !

Joint par nos radars ,Malick Guisse n'a pas manqué de lancer un appel pour solliciter la clémence de la justice pour Nitt Doff qui est son ami d'enfance. Selon Monsieur Guisse, Nit Doff est certes fougueux mais c'est loin d'être un délinquant, il crée des emplois et est utile à sa communauté , s'y ajoute qu'il a toujours hissé très haut le drapeau de leur ville natale Louga. Nitt doff a certes fauté par ses écarts de langage, mais il a reconnu ses erreurs et s'est excusé. Bien vrai que, politiquement nous soyons de bords différents, ce qui nous unit est plus fort : Louga, Santhiaba Nord, Serigne Abass Sall ,Mame cheikh Mbaye et les memes grands qui nous ont élevé" dixit Malick Guisse.