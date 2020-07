Affaire Oryx / Colonel Seydina Issa Laye Sylla, ancien DPN : « Il y a polémique parce qu’il y a des sujets morts…il n’y a pas vol, mais on est ému parce que c’est une autorité »

Le transfert de gazelles Oryx de la réserve de Ranérou à celle privée du ministre de l’environnement n’est pas un fait inédit. Selon l’Ancien Directeur des Parcs Nationaux, le Colonel Seydina Issa Laye Sylla, beaucoup de succès ont été enregistrés dans le passé dans ce genre d’affaire. Selon lui, les gens sont émus parce qu’il y a eu des décès parmi les sujets transférés. « Il n’y a pas vol, on est ému parce que c’est une autorité. Il y a un protocole bien défini, une volonté de participer à l’action de conservation « ex situ ». J’ai entendu des propos, mais si vous regardez la légalité, il a le droit et a les possibilités », a dit le technicien des eaux et forêts. Il a même encouragé finalement ce genre d’action...

