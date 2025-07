La belle-fille de Fatou Laobé relaxée

Accusée d’abus de confiance portant sur 11 millions de francs CFA, Ndèye Ngoné Dieng, plus connue sous le pseudonyme de «?Linguèrou Saliou?» sur les réseaux sociaux, a été relaxée sur le plan pénal, ce lundi, par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

Cependant, L’Observateur, qui relaye l’information dans son édition de ce mardi 1er juillet, précise que la belle-fille de la chanteuse Fatou Laobé a été reconnue responsable civilement et condamnée à verser 13 millions à la plaignante, Mame Diarra Dieng, une Sénégalaise vivant en Italie, en guise de réparation.



L’avocat de la partie civile, cité par le quotidien du Groupe futurs médias, a dénoncé une stratégie d’arnaque bien organisée, évoquant d’éventuelles plaintes similaires à venir, notamment en Angleterre, avant de réclamer 20 millions.



La défense, quant à elle, a contesté les accusations, soutenant que sa cliente avait simplement suspendu la remise des fonds par prudence, à cause d’un précédent litige lié à une autre tontine.Le parquet avait requis six mois de prison ferme, mais le tribunal a opté pour «une solution médiane» : relaxe sur le plan pénal, mais condamnation sur le plan civil, résume L’Observateur.











































rewmi