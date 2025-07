Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré la communauté sénégalaise établie en Espagne.

Comme de tradition à chacun de ses déplacements à l’étranger, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce mardi soir la communauté sénégalaise établie en Espagne.



Cette rencontre conviviale et fraternelle a été l’occasion d’un dialogue direct, d’un moment d’écoute mutuelle et de partage, dans un esprit de proximité et de responsabilité.



Le Chef de l’État a salué l’engagement de nos compatriotes vivant à l’étranger, qui contribuent activement à l’essor du Sénégal. Il a rappelé leur rôle central dans la dynamique de transformation nationale et a réaffirmé sa volonté de construire avec elles et eux une relation fondée sur la reconnaissance, la participation et la protection.