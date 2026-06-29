Affaire Pape Cheikh Diallo : L’agent du port Bamba Amar est libre

Inculpé dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, Bamba Amar, agent du Port autonome de Dakar (PAD), a recouvré la liberté à la suite d’une décision de la chambre d’accusation.

Le juge du 1er cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye avait ordonné sa mise en liberté provisoire sous le régime du contrôle judiciaire après son audition au fond. Le parquet avait toutefois interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été examinée le jeudi dernier par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction accordant la liberté provisoire à Bamba Amar.

Le parquet général n’ayant pas fait appel contre cette décision, M. Amar a quitté la prison ce lundi.









































































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