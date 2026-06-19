Affaire Pape Cheikh Diallo : Les coulisses de son extraction secrète de Rebeuss ce jeudi !

Placé sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2026, l’animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo, s’est présenté ce jeudi au Tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Il a été extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss pour être présenté devant le juge d’instruction du premier cabinet.

Au cours de sa comparution, Pape Cheikh Diallo a été entendu sur des éléments d’expertise, a confié une source proche du dossier.



L’animateur est inculpé des chefs d’association de malfaiteurs, d’acte contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida, de mise en danger de la vie d’autrui et de blanchiment de capitaux.



Dans cette affaire, où il figure parmi les principaux inculpés, le juge d’instruction a déjà procédé aux auditions au fond de la quasi-totalité des personnes mises en cause. Il ne reste plus à entendre que Pape Cheikh Diallo ainsi que ses co-prévenus, le banquier Doudou Lamine Dieng et l’artiste-musicien Djiby Dramé.











































































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