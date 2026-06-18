Décision du CC- La FDR prend acte

Cette décision du Conseil n'enlève rien ni à l'illégalité du fait dénoncé par tous les véritables démocrates du pays, ni au devoir, pour chaque fille et fils du pays, de dire non à cette forfaiture décidément de trop.



Le Sénégal ne saurait être un jouet à la merci du bon vouloir d'individus que ni la morale ni le sens du bien commun ne guident. C'est pourtant ce que le dirigeant en chef du PASTEF semble croire, comme en atteste sa scandaleuse sortie sur les antennes de RFI et de France 24 durant laquelle il a révélé l'immense étendue de son inculture. En réduisant l'appartenance nationale à la couleur de la peau, dans le droit fil des thèses de toutes les extrêmes droites, il a dévoilé son irresponsabilité complète.



C’est avec la même légèreté qu'il a tenté de se dédire par rapport à ses discours fallacieux sur une prétendue dette cachée, qui ont précipité l'économie sénégalaise dans un gouffre sans fond. Encore une fois, le FDR appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à mesurer les risques majeurs encourus par le Sénégal aujourd'hui du fait de l'incompétence et de l'arrogance du parti au pouvoir.



Le FDR pour sa part est déterminé à prendre toutes les initiatives pertinentes pour, dans le respect des lois de la République, construire l'alternative démocratique devant mettre fin à ces errances qui n'ont que trop duré.



Dans cette perspective, le FDR lance un appel solennel à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, société civile, syndicats, démocrates, jeunesse, à se donner la main afin de constituer un large front capable d'endiguer la vague pastefienne qui risque de précipiter le pays dans le chaos.











































































Igfm