Affaire Pape Mamadou Seck : on en sait un peu plus sur les détails de son arrestation.

C'est la gendarmerie nationale qui a mis fin à la cavale du détenu Pape Mamadou Seck. Ce dernier a été, en effet, appréhendé et remis en détention ce dimanche 24 juillet.

Dans le cadre de l'enquête menée par les hommes en bleu, il a été localisé ce jour aux environs de 9h à Darou Karim dans le département de Mbacké, région de Diourbel, plus précisément au domicile de son marabout. Il a été aussitôt conduit à Rebeuss et remis à l'administration pénitentiaire, informe une note de la gendarmerie. En fuite depuis le 10 juillet il fait partie du groupe dénommé forces spéciales qui a été arrêté lors des évènements du 17 juin...























































dakaractu