Macron et Poutine se parlent à nouveau : plus deux heures d’entretien au téléphone

Près de trois ans que les deux hommes ne s’étaient pas parlé au téléphone.



L’Élysée fait état d’une conversation de plus de deux heures où Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont pu mesurer l’éloignement de leurs points de vue.



Le président français a « souligné le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine."







Poutine accuse l'Occident d'être responsable de la guerre en Ukraine



De son côté, Vladimir Poutine a accusé l’Occident d’être responsable du conflit. Selon le président russe, la guerre en ukraine est « une conséquence directe de la politique des États occidentaux » qui ont « ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie depuis des années. Pour Vladimir Poutine, l’Occident a créé une « tête de pont anti-russe en Ukraine ».





Le chef du Kremlin estime qu’un accord de paix doit « prévoir les causes profondes de la crise ukrainienne et s’appuyer sur de nouvelles réalités territoriales. »





Moyen Orient



Sur le dossier du nucléaire iranien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont convenu de « coordonner leurs démarches et de se parler prochainement ».







Emmnauel Macron a insisté sur "sa détermination à rechercher une solution diplomatique qui permette un règlement durable et exigeant du dossier nucléaire, de la question des missiles de l'Iran et de son rôle dans la région".

Vladimir Poutine de son côté, a répété que l’Iran avait, selon lui, «le droit » de développer un programme nucléaire civile.





































