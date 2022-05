Affaire Passeports diplomatiques : fortunes diverses pour les députés Biaye, Sall et leur complice, reconnus tous coupables

Les députés Boubacar Willembo BIAYE et collègue El hadj Mamadou SALL ont été tous reconnus coupables dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques et vont devoir rester encore en prison. Le verdict de ladite affaire vient de tomber au tribunal de Dakar ce jour, jeudi 19 mai 2022.



Les deux parlementaires de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar écopent de peines diverses. Boubacar Willembo BIAYE doit purger une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 5 mois fermes pour complicité de faux et usage de faux. Son collègue député, El hadj Mamadou SALL aura une sanction plus lourde car il écope d’une peine 2 ans de prison dont 6 mois fermes pour les délits d’abus de confiance et d’escroquerie.



Celui considéré comme le cerveau dans cette affaire, El Hadj Diadji KONDÉ aura la peine la plus salée. Le juge lui condamne à une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 10 fermes pour escroquerie, association de malfaiteurs et trafic de migrants.

















































Sud Quotidien