Affaire Petrotim : Pour qui travaille le Ministre Conseiller Hamidou Kassé?

La question mérite son pesant d’or quand on sait que depuis le début de la déflagration de la bombe lancée par BBC, le Palais et ses souteneurs sont en train d’œuvrer pour réduire les effets néfastes sur le Chef de l’état et son frangin, Aliou Sall cité expressément par Mayeni Jones. Certainement, que les grands esprits du Palais de la République ont du oublié que « Trop de communication tue la communication ».



La bourde du ministre Conseiller en charge du Pôle Communication de la présidence, n’est pas pour arranger les choses. Ce qui d’ailleurs justifie la colère noire du Chef de l’état qui n’a pas compris cette maladresse de son Conseiller attitré qui a publiquement démenti son frère.



Ayant compris que MR Hamidou Kassé l’a enfoncé davantage dans le pétrole en confirmant le virement de deux cent cinquante mille dollars reçu par sa société Agritrans alors qu’il l’avait nié en conférence de presse, Aliou Sall a fait parler ses ouailles qui ont descendu en flammes le chargé de la communication du palais. Mais le mal est déjà fait et a atteint un point de non retour.



Sortie d’El Hadji Kassé à TV5, Macky Sall et Aliou Sall dans tous leurs états



Hamidou Kassé, a-t-il fait cette sortie à l’insu du Président ? La question est sur toutes les langues mais, comme le reportage de BBC a installé un profond malaise, il n’est pas à écarter que MR le ministre voulait également donner des gages au président. Sa sortie ubuesque sur TV5 pour dire qu’Aliou Sall avait reçu 250 000 dollars de Frank Timis, via Agritrans, pour des… consultances dans le domaine de l’agriculture, était l’aveu de trop. Même Aliou Sall n’a rien compris à cette sortie qui rame à contre-courant de ses propos. Macky Sall, quant à lui, est dans tous ses états et on se demande bien pour le compte de qui El Hadji Kassé a fait cette sortie qui va faire des ravages.