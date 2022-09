Affaire Pogba: Qui sont les détenus ?

L'affaire Pogba n'a probablement pas encore révélé tous ses secrets mais l'enquête progresse. BFMTV et RMC Sport ont donné quelques éléments ce dimanche sur le profil des supposés complices de Mathias Pogba.



On trouve parmi l'entourage de la famille du footballeur de la Juventus et de l'un de ses frères aînés, deux frères impliqués. Roushdane K., 36 ans, précise le média sportif, avait été condamné en 2017 à cinq ans de prison.



Il se serait présenté en garde à vue avec une attelle à un bras, conséquence d'une blessure par balle. Mohamed K. a été lui aussi placé en détention provisoire en fin de semaine.



"Mam's", lui, a volé 200 000 euros par carte bancaire à Paul Pogba quand les deux hommes partageaient une villa près de Manchester, selon le champion du monde 2018. Enfin, Babacar aurait touché 100 000 euros de la part de la "Pioche", avait rapporté Le Parisien.



Les quatre hommes sont mis en examen pour "extorsion avec arme en bande organisée", "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, suivi d'une libération volontaire avant le septième jour" et de "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime".