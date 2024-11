Affaire Prodac : Ibrahima Cissé et Mamina Daffé écroués pour 682 millions FCFA

A la suite d’une information judiciaire ouverte par le Procureur financier, dans l’affaire Prodac, Ibrahima Cissé et Mamina Daffé ont été inculpés hier avant d’être placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier.



Le patron de la société Tida a été inculpé pour des faits d’escroquerie portant sur des deniers publics pour un total de 682 millions de nos francs, faux et usage de faux en écritures de banque et blanchiment de capitaux. S’agissant de Mamina Daffé, il doit répondre du fait de complicité de ces chefs. C’en est ainsi de l’acte 2 de l’affaire Prodac dont l’acte 1 s’était clôturé par la condamnation de Ousmane Sonko. Cette nouvelle procédure qui implique Mame Mbaye Niang, Mamina Daffé et Ibrahima Cissé révélera sûrement une part de vérité au terme de l’instruction du magistrat instructeur.





































































