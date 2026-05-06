Affaire Prodac : La Chambre d'accusation financière libère Mamina Daffé

Placé sous mandat de dépôt depuis le mois de novembre 2024, Mamina Daffé est désormais libre. À la suite de la requête de ses avocats, dont Me Baboucar Cissé, la Chambre d'accusation financière a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'ancien coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

« Il doit émarger le premier lundi de chaque mois et remettre son passeport au greffe du juge d'instruction » renseigne une source de Seneweb.

Pour rappel, Mamina Daffé et Ibrahima Cissé, patron de la société Tida, ont été inculpés à la suite d'une information judiciaire ouverte par le Pool judiciaire financier dans le cadre de la reddition des comptes. Le second est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de banque et blanchiment de capitaux, tandis que M. Daffé est visé pour complicité d'escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.

























































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